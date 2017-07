Dua Lipa "New Rules": Heißer Musikclip bricht Rekorde!

BERLIN - Gut gekleidet war Dua Lipa in ihren Musikvideos schon immer. Aber mit so wenig angezogen, wie in dem neuen Song "New Rules", dann doch noch nicht. Die 21-Jährige treibt in BH, Bademantel oder umhüllt im Tuch die Klickzahlen in schwindelerregende Höhe.

Musiksender zeigen Video häufiger

Die Karten für das Astra am 25. Oktober in Berlin dürften spätestens jetzt vergriffen sein. Denn im Herbst besucht uns die britische Sängerin mit Wurzeln in Priština im Kosovo. Seit zwei Wochen ist nun auch der Musikclip zum aktuellen Hit "New Rules" online. Der Erfolg der Singleauskopplung aus ihrem gleichnamigen Debutalbum "Dua Lipa" ist grandios. Insgesamt zählt Dua auf allen Plattformen neben YouTube bereits über 100 Millionen Klicks für den Song. Innerhalb von gerade mal nur 14 Tagen. Da sind die Streams bei den Audiodiensten wie Spotify oder Deezer noch gar nicht eingerechnet.Aber wer will auch nur den Song hören - man muss ihn vor allem sehen. Denn in "New Rules" zeigt sich die 21-Jährige etwas freizügiger. Nicht aber anzüglich. Häufig nur noch im BH bekleidet, rekelt sich Lipa auf dem Sofa, kämmt mit ihren Freundinnen im Bademantel die Haare oder tanzt mit Tuch verhüllt am Pool. Die ohnehin sehr modebewusste Dua zeigt in dem Clip ihre ganze Schönheit. Das tut sie stets stilvoll. Findet auch MTV und hat den Song in der Rotation erhöht. Auf MTV Brand New, MTV und Viva , die aus Friedrichshain senden, läuft der Song jetzt innerhalb weniger Stunden immer und immer wieder.