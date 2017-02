Filmklassiker bekommt Musik

Berlin: Radialsystem |

Friedrichshain. Der halbdokumentarische Film "Menschen am Sonntag" von 1930 gilt als eine der wichtigsten Momentaufnahmen aus Berlin am Ende der Weimarer Republik. Auch weil bei dem Werk mehrere später in Hollywood bekannte Regisseure wie Billy Wilder, Robert Siodmak oder Fred Zinnemann mitarbeiteten. Zu dem Stummfilm gab es aber nie eine eigene Musik. Sie wird jetzt, fast 90 Jahre später, von der isländischen Band "múm" geliefert und am 11. und 12. Februar zusammen mit den bewegten Bildern im Radialsystem, Holzmarktstraße 33, präsentiert. Die Konzertkino-Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 20 Euro. tf