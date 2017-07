Berlin: evangelische Pfingstkirche |

Friedrichshain. Am Mittwoch, 19. Juli, findet das "Große Finale" der diesjährigen Sommerkonzerte in der Pfingstkirche am Petersburger Platz 5 statt. Ab 18.30 Uhr werden unter anderem der Pfingstchor und die Pfingstband auftreten. Nach dem Ende gegen 19.15 Uhr gibt es ein Grillfest auf dem Hof. tf