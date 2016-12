Florian Silbereisen und seine Jungs unzensiert in Berlin!

Sie nennen sich KLUBBB3 und wollen zurück zum "puren Schlager ohne Kompromisse". Dabei hat doch Moderator und Sänger Florian Silbereisen selbst dem Schlager neue Facetten verpasst, die letztlich dazu führten, dass Schlager über Generationen wieder angesagt ist.

Die Sonne versinkt in der Spree...

... mit ganz viel Druck und Energie

Trotzdem will Silbereisen mit seinen zwei Jungs Jan Smit (Niederlande) und Christoff (Belgien) auf ihrer Schlagertour auch die Mercedes Benz Arena in Friedrichshain rocken. Im Frühjahr 2017 geht's auf Tour und am 20.04.2017 will Florian die Sonne im Meer symbolisch versenken lassen. Oder in Berlin halt in der Spree. So, so.KLUBBB3 wollen aber bei ihrem Besuch in Berlin nicht zu kitschig werden und ihrem gradlinigen Schlager-Stil treu bleiben. Gefeiert werde generationsübergreifend im unverwechselbaren und einmaligen KLUBBB3-Sound. "Mit ganz viel Druck und Energie!" Also diese Zweideutigkeit. Tzzz, Florian. Bleibt das Versprechen der Jungs: Es rockt die Arena, dass die EastSideGallerie nur so wackelt!