Fotoreportage Straßenkunst in Berlin

Bei Straßenkunst in Berlin sind Meinungsverschiedenheiten vorprogrammiert. Schließlich kommen Künstler aus der ganzen Welt hierher, um ihren Teil zur streetart Szene beizutragen. Und so trifft man bei einem Gang durch die Stadt auf Portraits, die nur mit Kreide auf das Pflaster gemalt wurden - und vielleicht schon wenige Meter weiter auf einen umhäkelten Laternenpfahl, ein Korkmännchen auf einem Straßenschild oder einen Baumstumpf mit Gesicht. Manche Skulpturen lösen Aggressionen aus; auch in der DDR gab es Straßenkunst und die Anzahl der Techniken bei legalen und illegalen Graffitis ist fast nicht überschaubar. Selbst Berliner Friedhöfe haben zu dem Thema etwas beizusteuern: Willkommen in der Stadt, in der beim Thema Straßenkunst die Post abgeht.