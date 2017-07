Fotovortrag Straßenkunst in Berlin

Straßenkunst in Berlin ist von Anfang an Vollgas: Dieser Fotovortrag behandelt u.a. legale und illegale Graffiti, künstlerische Überbleibsel der DDR und umhäkelte Laternenpfosten, Skulpturen mit Aggressionspotential und geklaute Buddy-Bären, spezielle Botschaften und die East Side Gallery. Auch aktuelle Entwicklungen werden diskutiert. Die ehemalige Bärenquell Brauerei in Schöneweide wurde nach 20 Jahren Leerstand mit Spuren von Graffitti verkauft. Am Bhf Zoo wurde im Frühjahr ein ehemaliges Bankgebäude temporär von mehr als 100 Straßenkünstlern umgestaltet und am Nollendorfplatz entsteht eines der ersten Museen in Deutschland zum Thema Straßenkunst. Selbst Berliner Friedhöfe haben zu dem Thema etwas beizusteuern – willkommen in der Stadt, in der beim Thema Straßenkunst die Post abgeht.



Der Vortrag findet am 27.07. um 19.00 Uhr im Kulturraum der Zwinglikirche in der Rudolfstraße statt. Der Eintritt beträgt 6,- Euro, ermäßigt 4,- Euro. Kontakt: kulturraum-zwinglikirche.de