Friedrichshain.

Am 15. und 16. Juli gibt es im Radialsystem, Holzmarktstraße 33, eine Wiederaufführung der Sasha-Waltz-Choreographie "Allee der Kosmonauten". Das Stück ist eine getanzte Familiengeschichte über das Leben von drei Generationen in einer Plattenbausiedlung: bizarr, ironisch, liebevoll und grausam. Beginn ist an beiden Abenden um 20 Uhr. Karten zum Preis zwischen zwölf und 38 Euro gibt es unter288 78 85 88 oder online unter www.radialsystem.de