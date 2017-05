GNTM 2017: Brenda Hübscher aus Berlin erteilt Heidi Klum eine Absage!

BERLIN - Die bereits aus der ProSieben Show "Germany's next Topmodel" ausgeschiedene Kandidatin Brenda hat keine Lust auf das Live-Finale. Die 23-jährige Berlinerin erteilt Heidi Klum und dem Sender eine klare Absage - aus gutem Grund.

Brenda kehrt den Klums den Rücken

Schicksalswoche für die Berlinerin Anh

Erstmal gratulieren wir unserer Brenda Hübscher. Sie kam als Vertreterin für die Hauptstadt immerhin auf den 10. Platz bei GNTM. Und da gehört es sich eigentlich auch beim Finale live aufzutreten. Die Kandidatinnen der Top 20 werden am 25. Mai noch einmal auf ProSieben zum Walk antreten - aber ohne unsere Brenda.Was denn los, Brenda? "Ich hab das Management gewechselt und bin zufrieden, so wie's jetzt läuft", sagt die 23-Jährige dem Berliner Magazin "Promiflash". Die schöne Brünette hat der Modelagentur von Günther Klum, Vater von Heidi Klum, den Rücken gekehrt und ist jetzt bei der Agentur Trismile unter Vertrag. Sie wolle mit GNTM nichts mehr zu tun haben und verfolgt jetzt ihre ganz eigene Karriere. Das ging ja flott. Aber es ist eine mutige und für Brenda sicher richtige Entscheidung gewesen. Viel Glück, liebe Brenda!Übrigens: In der nächsten Woche entscheidet sich das Schicksal von Anh aus Berlin