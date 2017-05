GNTM 2017 Finale: Céline (18) soll Siegerin werden!

Smartphone Verbot für alle

Michael mag Leticia - Thomas ist Serlina Fan

Céline bekam den einzig wahren Venus-Job

Man muss weder aus der Branche sein, noch ProSieben-Mitarbeiter, um zu wissen, wie der Hase läuft. Angeblich sucht man ja noch aus den vier Finalistinnen die einzig wahre Gewinnerin. Aber mal ehrlich: Das Finale ist nur noch Show. Alles ist in Sack und Tüten.Heidi Klum kürt für den Spannungsbogen aber erst in einer finalen Show mit ihren Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky sowie Special-Gast Wolfgang Joop "Germany's next Topmodel". Insgesamt etwa 8.500 Menschen werden in der Arena in Oberhausen live mitfiebern - allerdings ohne ihre Smartphones. Diese sind laut Medienmagazin dwdl.de verboten worden!Vor der von vorn bis hinten durchgeplanten Show lobt man artig die Mädels in höchsten Tönen. Heidi Klum machte Céline für ihre Leistungen ein großes Kompliment: "Das Ergebnis war bei dir am Ende immer Top." Ihr größter Erfolg: Sie wurde das Gillette-Venus-Model 2017. Der Berliner Designer Michael Michalsky war laut ProSieben schon beim ersten Casting von Leticias begeistert: "Ich habe mich ein bisschen in dich verguckt." Thomas Hayo legt nach und betont noch einmal, dass er begeistert von Serlinas Entwicklung sei. Und warum soll Romina Topmodel werden? "Mode ist für mich alles", zitiert der Sender das Schwabenmädle.Ja und wer wird's nun? Schaut man in den sozialen Netzwerken, sieht das Ergebnis eindeutig aus: Viele sehen Céline in den GTNM-Fangruppen als Siegerin der Show. Auch wenn sie sich beim Tauchshooting in Panik verfiel, überzeugte die Schönheit als einzige ein Aktienunternehmen mit weltweitem Einfluss. Die 18-Jährige bekam wie eingangs erwähnt den Venus-Spot. Der Frauenrasierer wird von dem Milliarden schweren Konsumgütergiganten Procter&Gamble hergestellt. Wer für den Konzern wirbt, hat's geschafft. Immerhin ist Céline jetzt auf gleicher Augenhöhe mit TV-Größen wie Barbara Schöneberger (OralB) oder Nazan Eckes (Pantene ProV), die auch für Procter&Gamble werben. Aber Frau Klum hat Donnerstag das letzte Wort. Möge sie richtig entscheiden und den offiziellen Werbepartner nicht verärgern.Hinweis: Das Finale wird um wenige Minuten zeitversetzt übertragen. ProSieben begründete dies mit Sicherheitsvorkehrungen.