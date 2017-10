GoldStar TV auf Sky wird nach 17 Jahren eingestellt!

BERLIN / UNTERFÖHRING - Auch in Berlin gab es immer wieder Events in der Friedrichshainer Mercedes Benz Arena, die vom Schlagersender GoldStar TV präsentiert wurden. Seit 17 Jahren gibt es den Sender auf Sky. Damit ist noch im laufenden Monat Schluss. Der Musiksender fliegt beim PayTV-Sender raus, Abonnenten sind wütend!

Kein außerordentliches Kündigungsrecht

Schlagersender sucht neue Plattform



Berliner Abonnenten toben auf Facebook. "Eine Schweinerei. An die älteren Abonnenten denkt keiner mehr." Und auch die Pressemitteilungen von Sky und GoldStar TV klingen erstmal positiv. Man verlängere die Zusammenarbeit langfristig, heißt es da. Damit sind allerdings lediglich die Sender Heimatkanal und Romance TV gemeint, die ebenfalls zur Mainstream Media AG gehören. In nur einem Satz steht dann: "."Erneut wirft Sky einen Sender von der Plattform. Dazu noch einen Kanal, der sich einer so großen Beliebtheit erfreute. Kein Einzelfall. Zuvor gab es schon Zoff mit Sony, der seinen Sender AXN abzog. Mit Eurosport (Discovery Networks) konnte man sich erst in letzter Minute einigen, bei der Bundesliga ist man sich uneins. Der Filmsender MGM ist ebenso schon lange aus dem Filmpaket verschwunden und nun Bestandteil von Amazon Channels. Immer mehr Sky-Abonnenten stellen sich da die Frage, warum sie bis zu 21,99 Euro (Entertainment, Sky Starter 16,99 Euro) für das Grundpaket zahlen sollen, wenn nun auch noch GoldStar TV raus ist. Laut Sky Hotline bestehe kein außerordentliches Kündigungsrecht.GoldStar TV ist ein Schlagersender, der neben Events auch zahlreiche Magazine und Sondersendungen im Programm hat. Backstage-Reports, wie zum Beispiel eine Helene Fischers Tour-Doku, sind ebenfalls exklusiv bei dem Sender zu sehen. Der Schlagersender wolle sich bemühen, über eine andere Plattform weiter zu senden. Bei Sky jedenfalls wird GoldStar TV ein für alle mal beerdigt. Wir bleiben dran und informieren umgehend, sollte eine neuer Anbieter GoldStar TV einspeisen.