Goldstar TV gerettet: Für 2,99 Euro bei waipu.tv!

BERLIN / UNTERFÖHRING - Nachdem Sky GoldStar TV nach 17 Jahren Ende des Monats von der Plattform wirft, hat der Schlagersender ein neues Zuhause. Das Programm kommt auf die Plattform von waipu.tv, einem IPTV Anbieter. Nicht alle sind begeistert.

GoldStar TV kostet extra

Die meisten Zuschauer von GoldStar TV fragen auf Facebook: Was ist waipu.tv? Und hier offenbart sich das Problem. Zahlreiche Fans sind über die Jahre an ihren Sky Receiver gewöhnt, ältere Menschen sind mit IPTV noch gar nicht vertraut. Aber keine Sorge, es ist einfacher als man denkt. Der IPTV-Anbieter waipu.tv gehört zu Freenet, die auch DVB-T2 vertreiben. Man benötigt für die klassische Wiedergabe am TV-Gerät jedoch auch noch einen Google Chromecast oder Fire-TV-Stick von Amazon und die entsprechende App.Während der Einführungsphase bis 31.01.2018 ist GoldStar TV kostenfrei in den Paketen Perfect (ab 4,99 Euro) oder Comfort (14,99 Euro). Im Anschluss daran kostet GoldStar TVin den beiden Paketen. Heißt also: Man benötigt mindestens das Perfect-Paket undein GoldStar Abo. Es würde also dann mindestenskosten. Bevor man nun aber über Abzocke schimpft, bleiben wir ehrlich: GoldStar TV war Bestandteil im Sky Starter und Entertainment-Paket. Diese kosteten 16,99 bzw. 21,99 Euro monatlich. So gesehen, ist GoldStar TV nun deutlich günstiger zu haben. Waipu.tv bietet im Rahmen einer Neukundenaktion 3 Monate gratis an.