Haka Workshop & Coaching

Haka Workshop und Coaching mitten im Herzen von Berlin im Schlosspark Charlottenburg: Es wird einen kurzweiligr, intensiver Einstieg in den Haka-Tanz, die Maorikultur, die Unterschiede der Hakas und einen regen Austausch über den Ausdruck im Tanz, in der Körperlichkeit, der Agression geben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, also schnell anmelden unter contact@liebener-coaching.de oder telefonisch unter +49-1772353534. Die Kosten sind an der Teilnehmerzahl gekoppelt und ich rechne einen Beitrag zwischen 30-50€ pro Person. Daten & Fakten: Ort: Schlosspark Charlottenburg – Treffpunkt am Schlosspark direkt vor dem Schloss Datum: Samstag, 23. September 2017 Startzeit: 13 Uhr Dauer: 90-120min. Mitbingen: bequeme Klamotten, was zum trinken, ggfs. eine Decke oder Yogamatte, Spaß und Lust