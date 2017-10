Friedrichshain.

Die Halloween-Fete auf dem Abenteuerspielplatz Forcki am Forckenbeckplatz findet in diesem Jahr bereits am Freitag, 27. Oktober, statt. Eigentlich ist der Termin erst vier Tage später. Gefeiert wird ab 16 Uhr mit Kürbissuppe, Musik und weiteren Programmpunkten. Mehr dazu und zu anderen Angeboten in den Herbstferien unter www.forcki.de