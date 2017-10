Helene Fischer nackt im Clip: "Achterbahn" toppt alles!

BERLIN - Wer ist denn diese erotische Frau auf dem Bild? Für die wenigen Fans von Helene Fischer, die noch nicht das neue Video zur Single "Achterbahn" gesehen haben: Das ist die 33-jährige Sängerin! Mit verdammt viel Sexappeal verdreht der Schlagerstar vor allem Männer nun auf YouTube den Kopf.

Garantiert ein Tanzflächenfüller

Hier kommt Helene Fischer mit "Achterbahn"

So, liebe Herren (und auch Damen), sind wir doch mal ehrlich: "Atemlos" hing uns echt langsam aus dem Hals raus. Und "Herzbeben" konnte man auch nicht mehr hören. Egal wie Sie zu Helene Fischer standen. Sehen Sie sich das neue Video von Helene Fischer an - und genießen Sie den Anblick! So schön und heiß war Schlager noch nie. So viel Haut zeigte die Sängerin bisher nirgendwo öffentlich. Die Medien sind schon aus dem Häuschen. Tageszeitungen titeln: "Helene so sexy wie Kylie Minoque". Alle spielen wegen dem Video zu "Achterbahn" verrückt.Die neue Helene Fischer-Single erschien mit insgesamt elf brandneuen Mixen und seit gestern eben auch mit einem Clip auf YouTube. Aber was für einer! Die Abrufzahlen von "Achterbahn" explodieren. Denn Helene verführt uns im Video; umschließt mit ihren Händen ihre Brüste und räkelt sich unbekleidet. Dabei hat der Song noch mehr zu bieten. Für die Mixe zum Titel "Achterbahn" hat Helene sich laut ihrer Plattenfirma Universal Music die angesagtesten DJs und Producer ins Boot geholt. Und tatsächlich sind die Dancelemente viel stärker als bei "Atemlos" zu hören. Klingt Hammer! "Achterbahn" wird mit Sicherheit ein Tanzflächenfüller. Neben der normalen Version finden sich auf der EP ein Extended Mix von "Achterbahn" sowie zahlreiche Club-Mixe. Sie wollen's jetzt aber auch endlich sehen? Okay, dann heißt es nun: