Helene Fischer veröffentlicht neues Album: Stille Töne zum Innehalten

BERLIN - Seit dreieinhalb Jahren warten ihre Fans auf etwas Neues. Nun veröffentlicht Helene Fischer ihr gleichnamiges Album "Helene Fischer". Viele Songs berühren und wir erleben auch einen ruhigen Schlagerstar. Fans können dabei zwischen drei Varianten ihres Albums wählen.

Ein wenig Innehalten, ein bisschen Chanson



Fischer präsentiert sich auf Superstar-Level

Helene hält den Download-Track Rekord

Diese Varianten sind vom Album "Helene Fischer" erhältlich:

Es war ein überragender Erfolg des Albums "Farbenspiel" mit mehr als drei Millionen verkauften Einheiten. Ihr Megahit "Atemlos durch die Nacht" schaffte es sogar international in die MTV-Sender. Ihre ZDF-Shows sind Quotengaranten. Und jetzt kommt endlich das mit Spannung erwartete neue Studio-Album von Helene Fischer.Auf der Platte finden sich auch stille Töne wieder. "Du hast mich stark gemacht" regt da zum Innehalten an. Mit Zeilen wie "Wenn die Luft hier brennt, dann halt ich dich", aus dem Song "Flieger", erfüllt Helene Sehnsüchte. Als ganz besonderen Lied soll auch "Adieu" erwähnt werden. Es erinnert ein wenig an das alte Pariser Chansons. "Nur, wer bereit ist, tief zu fühlen, kann sich auf andere einlassen, sie verstehen", sagt Helene über ihre Studioarbeit."Qualitativ auf dem Produktions-Level internationaler Superstars", ergänzt die Plattenfirma Universal Music in Berlin. Universal verspricht zudem, dass es ausschließlich deutschsprachige Songs von Fischer auf dem Album gibt. "Genau wieder jene Mischung, die Helene Fischer zu einer außergewöhnlichen und einzigartigen Künstlerin macht." Das ist nicht zuviel des Lobes. Denn die 32-Jährige ist nach wie vor die erfolgreichste europäische Sängerin.Bis heute wurden mehr als 12 Millionen Tonträger von Helene Fischer verkauft; über 30 Gold-, 90 Platin- sowie Diamant-Awards und 16 Mal die Auszeichnung mit dem begehrtesten deutschen Musikpreis, dem ECHO, an Helene vergeben. "Atemlos durch die Nacht" stellt mit über 1 Million verkaufter Tonträger – und davon mehr als 900.000 Downloads – den in Deutschland erfolgreichsten Download-Track aller Zeiten dar.Das neue Album ist ab 12. Mai im Handel, als Download und bei den Streamingdiensten verfügbar. Folgende Varianten des Albums gibt es:- 1CD mit 18 Songs und allen Songtexten- 2 CDs mit 24 Songs und allen Songtexten+ aufstellbares Portrait-Cover3 CD Fanbox mit 24 Songs und allen Songtexten+ aufstellbares Portrait-Cover+ Bonus-CD mit den 17 Duetten aus der Helene Fischer Show+ Notizbuch mit handschriftlicher Widmung+ 5 Helene Fischer Fotoprints