Hier treffen sich Fotografien - und nette Leute

Zweimal im Monat treffen sich Fotografen und Fotografinnen im Seniorenalter in der Begegnungsstätte Am Friedrichshain. Einmal kommt der Fotograf und Dozent Siegfried Kürschner dazu. Er vermittelt praktische und theoretische Grundlagen der Fotografie und gibt Unterstützung bei den Bilddiskussionen. Von Zeit zu Zeit geht es zusätzlich um Kamera- und Computertechnik und ihre Tücken. Frau Christa Hüther befragt, warum sie regelmäßig an den Gruppenaktivitäten teilnimmt: »Ich möchte lernen, zu ›fotografieren‹ und nicht nur zu knipsen. Das Fotoobjekt aus einem anderen Blickwinkel zu ›sehen‹ und ›lernen‹, das Ganze umzusetzen für schöne, besondere und oft auch ausgefallene Fotos.«Das Wissen über Fotografie und das Fotografieren kann bei den in regelmäßigen Abständen stattfindenden Fotoexkursionen von Nutzen sein. Dabei geht es in das Umland von Berlin. Der Wildpark Schorfheide, Bad Liebenwerder, Eberswalde und eine Zwei Tage Fahrt nach Breslau standen zum Beispiel auf dem Programm. Motivsuche und Fotografieren verbindet sich hierbei mit Geselligkeit und Wissensvermittlung.Der rege Austausch ist zum Ende gekommen. Die Fotografien haben ihre Positionen gefunden. Es bleiben wenige übrig, der Rest ist verworfen worden. Die Gruppe ist mit ihrer Auswahl zufrieden. Für den Teilnehmer, der Bilder auf den Tisch gelegt hat, war es schwer, auf einige seiner Lieblinge zu verzichten. Sechs Fotografien erzählen jetzt die Geschichte des Tages. Zwei Stunden des Fototreffs sind vorbei.InformationenNächster Termin: 24.10.2016, 10:00 - 12:00 Uhr,Ort: Am Friedrichshain 15, 10407 BerlinFragen zum Treff: Siegfried Kürschner, Telefon: 0177 / 31 34 311Fragen zu den Fotoexkursionen: Michael Teuber, Telefon: 0162 / 13 68 063