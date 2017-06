Hussitenfest Bernau 2017: Abzockvorwürfe und ein Polyp!

BERNAU BEI BERLIN - Das 26. Hussitenfest ist eröffnet. Auch an diesem Wochenende ist - wie alle Jahre - das Programm ziemlich ähnlich. Die Parkplatzsituation bleibt eine Katastrophe - so wie auch die Eintrittspreise für den Mittelaltermarkt. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung sprach dazu mit Marcel Adler exklusiv über Umfragebögen von Besuchern, deren Wünsche die Stadt scheinbar ignoriert.

Werden Bürgerwünsche ignoriert?

Rummel super, aber nicht günstig

Lustiges Personal beim "Der Polyp"

Sicherheitskonzept wird sichtbar

Die Stadt Bernau bei Berlin mag es altbewährt: Zum 26. Mal lädt sie zum traditionellen Hussitenfest ein - und das Programm liest sich wie jedes Jahr fast identisch. Wie immer hat die Stadt auch in diesem Jahr keine Parkplatzlösung. Die Innenstadt ist bis Samstagmittag komplett gesperrt, die Anwohner trotz Bewohnerausweis ohne Stellplatz. Berliner sollten die Bahn nutzen und genügend Kleingeld dabei haben. Denn der Mittelaltermarkt auf der Wiese kostet auch in diesem Jahr wieder Eintritt.Dabei macht die Stadt seit Jahren Umfragen. So sollen vorwiegend Azubis aus dem Innendienst und der Stadtbibliothek losgeschickt worden sein und in den letzten Jahren Besucher befragt haben. Wie uns eine Mitarbeiterin (Person namentlich dem Autor bekannt!) der Stadtverwaltung weiter vertraulich verriet, sagten die meisten Befragten immer wieder, sie wünschen sich. Das passte der Stadt mutmaßlich gar nicht. Weder Ex-Bürgermeister Hubert Handke (CDU), noch der aktuelle Bürgermeister André Stahl (Die LINKE) scheinen den Umfragebögen wirklich Beachtung geschenkt zu haben. Denn warum werden am Samstag und Sonntag wieder 6 Euro pro Person fällig, ermäßigt 3 Euro? Die Familienkarte kostet ebenfalls mit 15 Euro nicht wenig., so die Sicherheitsfirma auf Nachfrage vor Ort.. Hinter vorgehaltener Hand spricht die Mitarbeiterin von bewusster Abzocke.Den kriegt man übrigens auch außerhalb vom Festpark. Nur deswegen braucht dieses Jahr keiner Eintritt berappen.Dafür bleibt die Rummelwiese kostenfrei in Sachen Eintritt. Auf der ist's auch nicht billig. 3,00 für eine Fahrt Autoscooter - noch akzeptabel. Riesenrad für bis zu 3,50 Euro pro Person und 5 Euro für 5 Minuten Jumping ist schon ordentlich. Die Bratwurst zwischen 2,50 und 3,50 Euro schmeckt aber sehr gut. Lobenswert: Veranstalter Laubinger, der übrigens auch die Weihnachtsmärkte in Berlin seit Jahren betreut, hat an Große und Kleine gedacht. Die Auswahl der Fahrgeschäfte bietet fürAltersgruppen Spaß. Eine Bühne und Tanzfläche ist wie im letzten Jahr dabei, so dass heute Abend Disco angesagt ist. Laubinger hat außerdem Sitzgelegenheiten vor den Fahrgeschäften organisiert. Praktisch, denn so kann man einfach auch mal zuschauen, wie sich andere durchschütteln lassen.Beim "Polyp" sorgen die Schausteller für viel Spaß, in dem sie die Leute in den Wagen zusätzlich eine Drehung verpassen. Reporter Marcel Adler wurde speiübel. Eine Fahrt hat gereicht, fast 6 Minuten ging die "Quälerei". Die Jugend fand es irre witzig. Beim Jumper können auch kleine Kids schon hoch in die Lüfte springen. Und bei Klassikern wie Breakdance oder einer Riesenschaukel dürfen die Mutigen an ihre Grenzen gehen. Bitte nix vorher essen!Aus Sicherheitsgründen sind Glasflaschen auf dem Gelände nicht erlaubt. PET-Flaschen (Babysaft) für Kleinkinder waren kein Problem für die Security. Ebenfalls habe man gemeinsam mit der Polizei das Sicherheitskonzept überarbeitet. Der Autor hat fast überall die Security zu zweit präsent gesehen. Um das Festgelände fuhr die Polizei regelmäßig in Schrittgeschwindigkeit vorbei und wäre im Notfall sofort ansprechbar oder bei einem Notruf vor Ort gewesen.