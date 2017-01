Inka Bause dreht neue "Familienduell" Staffel

Trotz eines schweren Schicksalsjahr 2016, findet unsere Berliner Moderatorin Inka Bause beruflich weiterhin ihr Glück. RTL kündigte neue Staffeln seiner 2016 gestarteten Gameshows beim Spartensender RTLplus an. Mit dabei auch die Show von Inka! Derzeit werden neue Folgen in den "Nobeo-Studios" in Hürth (bei Köln) produziert, wo Bause von Berlin immer hinpendelt.Am 20. Februar startet dann das "Familienduell" mit Inka Bause immer werktags ab 18:35 Uhr (Programmänderungen kurzfristig möglich!) mit neuen Folgen. Auch die Neuauflagen von "Jeopardy", "Ruck Zuck" und "Glückrad" schickt der Sender in die neue Staffel.Wir wünschen unserer "Ostbirne" viel Spaß bei der Arbeit und freuen uns mit ihr auf die 2. Staffel.