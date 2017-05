Jessica Witte-Winter moderiert jetzt bei 94,3 rs2

BERLIN - Ihr Gesicht kannte ganz Deutschland aus dem SAT.1 Frühstücksfernsehen, ihre markante Stimme hörten die Berliner beim Spreeradio: Nun hat Jessica Witte-Winter einen neuen Arbeitsplatz. Die 44-Jährige wechselt zu 94,3 rs2.

Im Herzen immer noch Berlinerin

Zur Person

Eigentlich hatten wir lange keinen großen Wechsel der bekanntesten Radiomoderatoren aus der Hauptstadt. Einer wäre da zu nennen: Thomas Koschwitz ging von 104.6 RTL zu Spreeradio, was aber die selbe Sendergruppe ist. Nun ist das Spreeradio aber um Berlins bekannte Frauenstimme ärmer. Jessica Witter-Winter ist ab sofort beim Familiensender 94,3 rs2 unter Vertrag. Dort moderiert sie am Wochenende zwischen 8 und 13 Uhr. Los ging es bereits am letzten Samstag. "Diese Stimme", schwärmt Programmdirektor Armin Braun. "Dazu diese herzliche Art – ich freue mich riesig, dass sie ab jetzt bei uns zu hören ist!"Und was sagst Du zu deinem Wechsel, liebe Jessica? "Für mich als Familienmensch ist es die perfekte Sendeschiene und der perfekte Sender! Witte-Winter sei Berlinerin, aber seit ein paar Jahren in Brandenburg zu Hause. "Mit dem Herzen in der Hauptstadt, mit dem Häuschen, Kind und Kegel auf dem Land", so die 44-Jährige. Wie ich lebe, was ich liebe – so sende ich auch. Das Beste aus beiden Welten für die besten Hörer der Welt." Na dann, bis um acht nachher.Jessica Witte Winter ist Radio- und Fernsehmoderatorin. So moderierte unter anderem SAT.1 am Abend und das SAT.1 Frühstücksfernsehen. Jessica ist verheiratet und inzwischen Mutter dreier Kinder.