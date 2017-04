Jim Pandzko "Menschen Leben Tanzen Welt": Berliner Musiksender zeigen Satire!

Die Berliner Musiksender VIVA Germany und MTV Brand New spielen den Satire Song der ZDFneo Sendung "Neo Magazine Royale" von Jan Böhmermann alias Jim Pandzko. "Menschen Leben Tanzen Welt" ist auch dort ein großer Erfolg!



In Berlin sehen auch PayTV-Kunden den Song

Am Spreeufer in Friedrichshain hat Viacom seinen Sitz. Hier werden die Musiksender VIVA und der PayTV-Sender MTV Brand New produziert. MTV Germany bekommt sein Signal inzwischen nicht mehr aus Berlin, sondern der Schweiz. Für die anderen Sender heißt es aber seit wenigen Tagen: "Menschen Leben Tanzen Welt". Der Satire Song, der eine Abrechnung mit dem deutschen Pseudo-Pop sein soll, erobert nun auch die Privatsender. Bisher lief der Song nur im öffentlich-rechtlichen Hörfunk. Ungewöhnlich ist der Schritt von Viacom schon, da VIVA und MTV Brand New sonst die Mainstream-Schiene fahren und Titel von Max Giesinger, den ZDF-Moderator Jan Böhmermann in seiner Satire gnadenlos imitiert, rund um die Uhr spielen.Doch der große Erfolg des bissigen Songs, will sich Viacom nicht länger entziehen. Aus Friedrichshain wird der Song deutschlandweit mehrmals am Tag ausgestrahlt. Auch die Bezahlkunden sehen Jan Böhmermann. MTV Brand New wird in Berlin via PayTV Pakete bei Telekom Entertain und Vodafone Kabel Deutschland sowie bundesweit von weiteren Kabelanbietern eingespeist.