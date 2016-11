Kabarett in der Kirche

Friedrichshain.

In der Samariterkirche, Am Samariterplatz, findet am Donnerstag, 17. November, der erste Kleinkunstabend statt. Die Friedrichshainer Kabarettistin Helene Mierscheid präsentiert ab 19 Uhr vier weitere Kollegen: Gunnar Schade, Jungstar Benny Kaltenbach, Liedermacher Thomas Franz und Comedyzauberer Freddie Rutz aus Zürich. Alle Künstler treten ohne Honorar auf. Die Eintrittsgelder – Preis acht, ermäßigt vier Euro – fließen komplett in die Arbeit mit Ausländern und Obdachlosen in der Gemeinde. Kartenvorbestellung unter auslaenderarbeit@galilaea-samariter.de