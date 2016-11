Kamerata Obskura im Säälchen (Holzmarkt) - classical music concert - Berio, Stravinsky, Beethoven

Geheimnis. Tanz. Faszination.

Konzertaperitif mit Gedanken über Berio: 19 UhrBeginn: 20 Uhroder koka36German Tcakulov - ViolaMaximilian Simon - ViolineSayaka Selina - VioloncelloNi Fan - SchlagzeugLuciano Berio: Naturaletänzerische Handlung für Viola, Schlagzeug und Zuspielband (1985)Igor Stravinsky: Elegie für Viola Solo (1944)Ludwig van Beethoven: Trio op.9 Nr.3 für Violine, Viola und VioloncelloGeheimnis. Tanz. Faszination.Ein Abend, bei dem verschiedene musikalische Welten aufeinander treffen, in Dialog treten, miteinander kämpfen, sich gegenseitig auflösen oder verändern.Dieser Art von Transformation widmet sich auch das Werk „Naturale“. Es stammt von Luciano Berio, einem Pionier der experimentellen elektronischen Musik. Seine Melodien und sein Ausdruck bilden den Startpunkt einer musikalischen Reise, ohne konkretes Ziel aber mit großer Lust auf Veränderung.In „Elegie“ für Viola Solo erzählt uns Igor Stravinsky von einer in sich gekehrten, geheimnisvollen und fremden Welt. Ihm gelingt das Zusammenspiel von Melancholie, Tiefe und Innigkeit, ohne dabei pathetisch zu werden.Das Streichtrio Nr.3 in c-Moll von Beethoven bildet das Gegengewicht des Abends. Die kleine Besetzung mit nur drei Instrumenten fordert den Musikern alles ab – Präsenz und höchste Virtuosität. Für die Musiker ist dies die vollkommende Offenbarung und Hingabe.Wir konnten wir vier aufstrebende Solisten gewinnen, die bereits diverse Wettbewerbe gewonnen und Auszeichnungen erhalten haben und mit Orchestern wie der Tonhalle Zürich, der Staatskapelle Berlin oder dem Rundfunksinfonieorchester Berlin zusammen arbeiten.