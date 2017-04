Berlin: Bayouma-Haus |

Friedrichshain. Mitglieder der Komischen Oper haben am Mittwoch, 10. Mai, einen Auftritt im Bayouma-Haus, Frankfurter Allee 110. Unter dem Titel "In zwei Heimaten zuhause" präsentieren sie Arien und Duette aus 500 Jahren Operngeschichte sowie türkische, polnische und russische Volkslieder. Sie handeln alle davon, was es heißt, sein Glück in der Ferne zu suchen. Das Konzert beginnt um 16 Uhr und dauert eine Stunde. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter 29 04 91 36. tf