Konzert auf Yogamatten

Friedrichshain.

Das Duo "La Porta Musicale" mit Gabriela Steinfeld an der Violine und Anke Dennert am Cembalo spielt am Sonnabend, 30. September, Werke aus der Zeit des Barock. Und zwar ab 22 Uhr im Radialsystem, Holzmarktstraße 33. Im Mittelpunkt dieser "Nachtmusik virtuos" stehen Werke von Georg Philipp Telemann und Johann Schop. Das Publikum kann es sich bei dem Konzert auch auf Kissen und Yogamatten bequem machen. Die Karten kosten 14, ermäßigt elf Euro. Tickets unter288 78 85 88 oder www.radialsystem.de