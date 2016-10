Friedrichshain.

Vom 21. bis 23. Oktober findet im Radialsystem, Holzmarktstraße 33, das zweite ID Festival Berlin statt. Es versteht sich als Bühne für in Deutschland lebende Künstler aus Israel. Schwerpunkt ist in diesem Jahr das Thema Migration. Das Festival beginnt am 21. Oktober um 17 Uhr mit der Eröffnung der Ausstellung "Circle1". Weiter auf dem Programm stehen Konzerte, Theateraufführungen, Performance und Diskussionen. Alle Veranstaltungen und weitere Informationen finden sich unter: www.radialsystem.de