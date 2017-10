Lachen in der Kirche

Berlin: Samariterkirche |

Friedrichshain. In der Samariterkirche, Am Samariterplatz, findet am Freitag, 10. November, der zweite Kleinkunstabend statt. Ab 20 Uhr treten die Kölner Kabarettistin Monika Blankenberg, der Berliner Liedermacher Thomas Franz und der Schweizer Zauberer und Comedian Freddie Rutz auf. Durch das Programm führt die nicht nur im Kiez bekannte Kleinkunst-Lokalmatadorin Helene Mierscheid. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt vier Euro. Er geht komplett an den Sozialfonds der Kirchengemeinde für Obdachlose und Flüchtlinge. tf