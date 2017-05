Laguna Pai (Reggae/Peru) + The Unlimiters (Ska/Berlin) | Cassiopeia, Berlin

Laguna Pai – Reggae aus Peru – sind mit ihrem aktuellen Album "Resiliencia" zum ersten Mal in Europa auf Tour!

Laguna Pai begannen 2008 in Lima/Peru, Musik zu machen. Mit zwei Gitarren, Synthesizern, klassischen Keyboard-Parts und einer soliden Reggae-Rock-Rhythmik wurde ein neues Genre für die peruanische Musikszene geboren! Ihre Texte beziehen sich auf wichtige Themen: Umwelt Erhaltung, Gerechtigkeit, soziale Eingliederung, Selbstbeobachtung und Spiritualität, die darauf abzielen, Gewissen und Bewusstsein durch die Musik hervorzubringen, die sie erschaffen.

The Unlimiters are a German ska band from Berlin, formed by members of the German ska band The Essentials. Their music is influenced both by the early years of ska and its later revival in the 2 Tone era. This is mixed with sounds from genres such as soul, surf and dub.

Cassiopeia, Revaler Str. 99, 10245 Berlin (S Warschauer Str.)
Einlass/door 7pm
Beginn/show 8pm