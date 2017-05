Little Mix in Berlin: Girlband rockt in Hotpants Mercedes-Arena!

Sowas gibt es bei RTL und DSDS nicht: 2011 wurden Perrie, Jesy, Leigh-Anne und Jade in einer britischen Castingshow entdeckt. Heute verdienen die Girls sehr gut, sind noch erfolgreicher und statten endlich der Hauptstadt einen Besuch ab.

Die heutigen Spice Girls heißen Little Mix

Girlband begeistert Frauen wie Männer

Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall sind im Popolymp, aber nicht abgehoben. Was bei diesem Erfolg nicht selbstverständlich ist. Tussis sagen die einen, weil ihr Auftreten in Videoclips manchmal überzogen, gar mit viel zu viel Sexappeal rüber käme. Dabei nehmen sich Little Mix einfach nicht zu ernst und wollen mit der Musik bloß unterhalten. Ihr neues Album "Glory Days" gibt ihnen da voll und ganz Recht. Wieder hat es die Charts erobert. Bei MTV laufen ihre Songs inklusive aktuelle Single "No More Sad Songs" in Dauerschleife. In dem genannten Clip mimen sie den Film "Coyote Ugly" nach. Alles schon gesehen? Ja, aber nicht mit dieser verdammt heißen Girlband.Little Mix können gut tanzen. Ihre Liveperformance ist unter den Fans bekannt und geschätzt. Wenn sogar der Sender MTV Live HD bei einem Auftritt pixeln musste, dann weiß man, wo man hinzugehen hat! In ein Konzert von Little Mix. Liebe Eltern, keine Angst, alles bleibt grundsätzlich jugendfrei. Was für die Generation 40+ damals die Spice Girls waren, sind heute eben Little Mix. Ein bisschen frech, aber sonst ganz harmlos.Nun kommen die vier Mädels im Mai 2017 erstmals auf Tour nach Deutschland: Amrocken sie diein Friedrichshain. Bei ihrer aktuellen Arena Tournee werden Songs wie "Shout Out To My Ex" nicht fehlen. Ihre Bühnenshow in Hotpants werden auch die Männerherzen höher schlagen lassen. Little Mix haben eine breite Anhängerschaft - Frauen wie Männer. Und ich gestehe, auch ich lasse mir Perrie, Jesy, Leigh-Anne und Jade nicht entgehen.