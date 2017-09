"Love Island" Beichte: Chethrin ist im 8. Monat!

BERLIN - Die Liebeleien auf "Love Island" gehen in die Endrunde. Bei RTL II sorgt unsere Berlinerin Chethrin für Quoten. Die 25-Jährige verbrachte die Nacht zum Freitag dann auch noch mit Mike im Freien und ist im 8. Monat. Hier das Neuste zum merkwürdigen Verhalten geschlechtsreifer Großstädter.

Keine Frau für eine Nacht

Bevor wir zu den Zahlen von Chethrin Schulze kommen, ein paar Daten von RTL II. Die Eventshow "Love Island" entwickelt sich zur Goldgrupe für die Mediengruppe RTL. Die Quoten steigen Tag für Tag und derzeit ist die Sendung in der RTL App "TV Now" die am meisten abgerufene Show - noch weit vor Günther Jauchs "Wer wird Millionär" und allen anderen RTL Events. Also, das uns hier keiner sagt, er hätte es angeblich nicht gesehen.Nun zu den Zahlen von Frau Schulze. Da erzählte Chethrin gestern Abend doch tatsächlich, dass sie im 8. Monat sei. Also seit acht Monaten keinen Sex mehr habe. Das sei die bisher längste Zeit für die Berlinerin. Denn immerhin habe die Blondine sonst einen "nahtlosen Übergang" gehabt. Ging die eine Beziehung zu Ende, dauerte es nicht lange, bis ein neuer Mann an ihrer Seite weilte. Aber ein "One Night Stand" käme nach eigenen Angaben für Chethrin nicht in Frage, zumindest hatte sie bis heute noch keinen einzigen gehabt.

Rückkehr nur wegen Mike?

Obwohl die Berlinerin eigentlich von Daniel gewählt wurde, landete sie vergangene Nacht bei Mike im Bettchen. Beide kuschelten sich im Freien auf ein Doppelbett unter einer Decke. Vorher erklärte Chethrin dem Sunnyboy, sie sei nur für ihn zurück in die Show gekommen. Na, Frau Schulze, mal nicht ganz so dick auftragen - die Zuschauer haben das bestimmt und RTL II zahlte den Flug. Trotzdem: Ohne unsere "Berliner Schnauze" wäre die Show nur halb so witzig.Lesen Sie das Interview mit Ex-Bewohnerin Annika aus Berlin HIER