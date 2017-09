"Love Island" Drama: Chethrin muss zurück nach Berlin!

BERLIN - War das ein Drama bei RTL II: Chethrin Schulze muss die Show "Love Island" verlassen. Rivalin Alina schnappte der 25-jährigen Berlinerin ihren Mike weg. Das führte am Ende der gestrigen Sendung zu herzzerreißenden Szenen, die wir hier in Bildern zeigen.

Alina weint, Chethrin auch und Mike ebenso

Okay, da haben auch wir uns ziemlich geirrt. Gestern noch sahen wir die hübsche Chethrin aus der Hauptstadt in einem Artikel fast schon als Siegerin . Denn immerhin kamen sich die 25-Jährige und ihr Mike, mit dem Chethrin seit Anfang an ein Paar ist, nach einer Krise wieder näher. Doch dann kam die schüchterne Alina Gogel dazwischen. Sie musste bei der Paarzeremonie zuerst einen Partner aussuchen. Das war fies von RTL II. Denn es gab zu wenige Männer in der Sendung. Eine Dame musste am gestrigen Mittwochabend also definitiv gehen. Da Alina ohnehin Mike am sympathischsten fand, fiel die Wahl auf ihn. Damit war klar: Chethrin musste die Koffer packen. Die Berlinerin kochte vor Wut, nannte die 20-Jährige "Schl**pe". Die Lage drohte zu eskalieren.Zunächst wählten noch die anderen Männer ihre Herzensdame aus; es blieb bei den bekannten Konstellationen: Anthony wählte Mechele, Jan und Elena bleiben nach ihrer Liebesnacht zusammen wie Pech und Schwefel; Andre hat weiterhin Annika aus Berlin und Stephanie wurde von ihrem Julian auserwählt. Chethrin blieb erwartungsgemäß ohne Typen. Ihr Rückflug nach Berlin ist schon gebucht. Und dann ging's los: Unmittelbar nach Ende der Entscheidung kam es zu dramatischen Szenen. Alina brach in Tränen aus, war sichtlich überfordert mit der Lage vor Ort. Chethrin lag weinend in Mikes Armen; sie wollte ihn nicht loslassen. RTL II wird das ganze Desaster heute Abend noch einmal in Film und Ton zeigen. Bitte Taschentücher bereit halten. Und, eh wir es vergessen: Willkommen zurück in Berlin, liebe Chethrin. Wir finden schon noch einen Kerl für dich.