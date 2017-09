"Love Island" nicht jugendfrei: Chethrin und Mike in love!

BERLIN - Sie haben gestern nicht "Love Island" mit unserer Berlinerin gesehen? Dann haben sie das RTL II-Event des Jahres verpasst. Chethrin Schulze und ihr Mike konnten bei der täglichen Datingshow ihr Begehren nicht mehr zurückhalten. Was nach 23 Uhr folgte, war nicht nur ein Akt der Liebe, sondern Höhepunkt der gesamten Staffel. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Chethrin ist Mikes "Queen"

Ab ins Finale, Barbie und Ken!

Info: Durfte RTL II diesen Sex zeigen?

Keine Angst, ganz so schlüpfrig werden wir hier nicht. Aber sind wir doch mal ehrlich: Das Format "Love Island" setzt nun einmal darauf, dass sich junge Menschen paaren und im Liebesnest für Quoten sorgen. Bisher haben Elena und Jan Sex erahnen lassen - zu sehen war nix, die Decke bewegte sich ein paar Mal. Doch Chethrin und Mike toppten gestern alles. An Tag 19 kam es nun zum langersehnten Höhepunkt. Chethrin ließ sich fallen und erlebte eine erotische Nacht mit Mike. Die 25-jährige Berlinerin legte auch nicht mehr viel Wert darauf, die Hingabe unter der Bettdecke zu vollziehen. Vor der Kamera ging es heiß her.Wer denkt, das junge Paar versuche im Trash-Format eine billige Variante von "Fifty Shades of Grey" abzuliefern, um Quote zu machen, irrt. Bereits im Vorfeld kam es zu entzückenden, ja, herzzerreißenden Szenen. Bei der Paarzeremonie durften wieder die Frauen einen Partner wählen. Mike ahnte, dass Chethrin ihn nehmen werde. Doch er sagte zu Chethrin: "Stop, bevor du eine Entscheidung triffst, möchte ich etwas sagen." Er schenkte der Blondine ein Cap mit der Aufschrift "Queen". Mike trug eine Mütze mit dem Wort "King". Für den Sunnyboy war die Berlinerin seine Königin. Ach wie süß. Danach küsste Mike seine Chethrin hingebungsvoll.Wer erinnern uns: Chethrin flog aus der Show , wurde von den Zuschauern wieder reingewählt und verliebte sich über beide Ohren in Mike. Dann lieferte die Berlinerin zu später Stunde noch sexy Szenen im Nachtprogramm ab. Bis gestern Abend 23.30 Uhr hatten die Zuschauer die Möglichkeit gehabt, ihr Liebespaar für das Finale zu wählen. Welches Paar das erreicht, wird am kommenden Sonntag von Jana Ina Zarella bekannt gegeben. Wer jetzt noch glaubt, dass Chethrin und Mike diese Show nicht gewinnen, der sollte sich die Folge 19 auf TV Now bitte noch mal (ab Minute 50) anschauen. The Winner ist Barbie und Ken (Spitznamen von Chethrin und Mike in der Show)!FreeTV Sender unterliegen klar definierten Jugendschutzbestimmungen, die der Rundfunkstaatsvertrag regelt. Die Einhaltung werden von den Landesmedienanstalten überwacht. Formate, die ab 16 Jahren eingestuft sind, so wie "Love Island", dürfen erstgezeigt werden. Erotische Szenen sind zulässig, explizite Darstellungen unterliegen Vorgaben. Da der gestrige Sex teilweise verdeckt war und von Chethrin und Mike unmittelbar danach reflektiert wurde, waren die gezeigten Szenen im Rahmen einer Unterhaltungssendung um die Uhrzeit zulässig. Zudem gab RTL II vor Sendungsbeginn den Hinweis, dass die Folge nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet sei.