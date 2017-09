"Love Island" Sensation: Chethrin ist zurück!

BERLIN / UNTERFÖHRING - Déjà-vu auf "Love Island": Bei einer Entscheidung der Zuschauer, voteten zahlreiche Fans für Chethrin Schulze. Die 25-Jährige Berlinerin zog vor wenigen Stunden wieder in die RTL II-Show ein. Warum auch die Produktionsfirma darüber erleichtert ist.

Mike freut sich gar nicht auf die Berlinerin

Eklat in der Villa: Elena will Show verlassen

Krasse Sache! Chethrin darf mit ihrer Berliner Schnauze das Format "Love Island" wieder aufmöbeln. Mit dieser Neuigkeit verabschiedete sich am späten Montagabend RTL II von seinen Zuschauern. Nachdem für Mechele und Robin gestern Sense war und das Paar nach einem Voting die Show verlassen musste, zeigt der Sender heute den bekannten "Neuzugang". Chethrin Schulze is back.Wie es das möglich? In der App zur Sendung konnten die Zuschauer für einen Ex-Teilnehmer abstimmen, der zurück auf die Liebensinsel darf. Die Wahl fiel auf die blonde Berlinerin. Siegerin Chethrin dürfte dabei auch der Produktionsfirma itv ganz gelegen kommen. Die bisherigen neuen Bewohner zündeten nicht wirklich vor der Kamera. Chethrin hingegen hat nicht nur eine spitze Zungen, sondern geriet zuletzt auch mit Mike aneinander. Der dürfte mit seiner neuen Errungenschaft Midi alles andere als glücklich über die Rückkehr der 25-Jährigen sein. Sicher ist da deshalb: Die kecke Frau aus der Hauptstadt wird ordentlich Sendematerial abliefern.Und als ob das nicht schon reicht. Der spanische Powerfrau Elena kündigt ihren Auszug an. Mal wieder. Am Montag wuchs ihr das Format sichtlich über den Kopf. Das in der Schweiz lebende Model hatte zuletzt in der Show erfahren, dass nicht alle Fans der Sendung über sie positiv auf Twitter schrieben. Da wollte sie Jan und die Liebesvilla auf Mallorca verlassen. Der Produktion gab sie gestern zwei Mal über das Mikrofon die Ansage, sie gehe raus aus der Show. Leider blieb es auch der Presse bisher offiziell verborgen, ob Elena bereits die Villa verlassen hat oder noch umgestimmt werden konnte.