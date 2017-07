"Lust for Life": Lana Del Rey veröffentlicht viertes Album!

BERLIN / NEW YORK - Die Gäste auf ihrer neuen Platte sind die ganz Großen im Musikbusiness - von A wie A$AP bis W wie The Weeknd. Lana Del Ray neuestes Album behält aber trotzdem die unvergleichliche Handschrift der 32-Jährigen.

Erfolge mit Ultraviolence und Honeymoon

Es ist schon fünf Jahre her, als Lana im selbstgedrehten Clip zu "Video Games" bei YouTube durchstartete. Innerhalb eines Monats erzielte die Sängerin mehr als eine Million Klicks und avancierte zum Internet-Star. Der Song "Video Games" wurde ein internationaler Hit, der noch heute auf Musiksendern wie VH1 oder MTV Hits läuft.Das dazugehörige Albumdebüt "Born To Die" ging 2012 ebenfalls durch die Decke: Platz eins unter anderem in Deutschland, Großbritannien und Österreich. Dies war aber nur der Anfang von Lana Del Reys Erfolgsgeschichte. Die Nachfolge-Alben "Ultraviolence" (2014) und "Honeymoon" (2015) waren ebenfalls angesagt bei den Fans. Nun erscheint am Freitag (21. Juli) das vierte Album von Lana Del Ray. Für ihren neuesten Longplayer "Lust for Life" konnte die New Yorker Sängerin Stars wie A$AP Rocky, Playboi Carti, The Weeknd, Fleetwood Mac’s Stevie Nicks und Sean Lennon gewinnen. Der unverwechselbare Charme von Del Ray bleibt dabei unüberhörbar.