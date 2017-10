Mario Barth leidet: "Männer sind faul, sagen die Frauen!"

BERLIN - Mario Barth lieben die einen und nervt die anderen. Im vergangenen Sommer hat der 44-Jährige die ausverkaufte Waldbühne trotzdem wieder unterhalten. RTL zeigt das Event demnächst. Der Comedien kündigte außerdem sein neues Programm "Männer sind faul, sagen die Frauen" an. Irgendwo muss er ja die Anfeindungen seiner Freundin verarbeiten.

Noch nie ein Auftritt in der Waldbühne

Hilferuf: Freundin piesackt Mario Barth



Alles fing vor über zehn Jahren damit an, als Mario Barth sich über Soßenreste in Fruchtzwerge-Becher lustig machte. Seine Freundin fror diese immer darin ein. Mario beschrieb treffend, wie Männer im Karstadt ihren Frauen beim Schuhkauf hinterher trotteten. Barths Witze sind einigen zu platt. Die Fans lieben den Berliner Comedien immer noch dafür, wenn Mario fünf Minuten lang das Gesicht verzieht und seine zickige Freundin imitiert. Barth reflektiert bis heute bissig wie kein anderer das ewig leidige Thema Frauen und Männer.Das Thema gehört seit Jahren auch zum festen Bestandteil im RTL-Programm. So wird der Sender Marios aktuelles Programm "Männer sind bekloppt, aber sexy" im November zeigen. Das Bühnenprogramm von Barth haben bisher über 800.000 Fans in 140 Shows gesehen. Mit dem Abschluss im Sommer 2017 feierte Mario Barth damals auch eine kleine Premiere: Zum ersten Mal trat der Berliner Komiker auf der Waldbühne vor 20.000 Fans auf und erfüllte sich damit einen Traum. Zu sehen sein wird bei RTL auch das Feuerwerk und die Lasershow.Derzeit arbeitet Mario Barth an seinem neuem Programm. Es geht mal wieder um den Stress in seiner Beziehung. "Männer sind faul, sagen die Frauen", will Barth das Programm nennen und wird mit diesem ab März 2018 auf Tournee gehen wird. Wieder spielt seine Freundin dabei eine große Rolle, die ihn daheim piesacke. Es sind vor allem die persönlichen Erfahrungen, die Mario in sein Programm einfließen lasse. Am 1. November feiert Barth aber erstmal seinen 45. Geburtstag... mit seiner Freundin. Halt durch, Junge!