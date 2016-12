MTV PayTV Sender bringen Silvestermusik

MTV in Berlin Friedrichshain sendet für seine Sender VIVA und MTV Germany noch einmal einen Jahresrückblick.

Höchste Quote am 31.12.

MTV und Sky-Spartensender zeigen Silvestermusik

Silvester gehört für die Mannschaft von Viacom in der Stralauer Allee in Berlin Friedrichshain zu den wichtigsten Tagen im Jahr. Denn an keinem anderen Tag im Jahr erleben Musiksender die höchste Einschaltquote. Auch VIVA (sendet aus Friedrichshain) hat schon die Top 100 gezeigt. MTV Germany zeigt den ganzen Abend aktuell die Top100. Wer nun für Silvester spezielle Partymusik sucht, kriegt diese meist nur gegen Bezahlung. Im PayTV Sender von Viacom MTV BrandNew (abenfalls aus Friedrichshain) laufen bis Neujahr aktuelle Chartmusik.MTV Hits und MTV Dance, die aus London eingespeist werden, werden mit "Get The Party Started with Hits" bzw. "Weekend Warm Up" Party- und Charthits programmieren - ganz ohne Werbeunterbrechung. Bei Sky haben die Konkurrenzsender "Jukebox" und "Goldstar TV" eine Sondersendung zu Silvester geplant und spielen Tanzmusik.Guten Rutsch!