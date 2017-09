Nächster Einsatz für Miss Marple: Ein Mord wird angekündigt

Friedrichshain. Am 28. September gibt es im Berliner Kriminaltheater, Palisadenstraße 48, die erste Premiere in der neuen Spielzeit.

Ausgewählt wurde dafür erneut ein Werk der wohl bekanntesten Krimiautorin aller Zeiten, Agatha Christie, bei dem auch ihre schrullige Hobbydetektivin Miss Marple wieder zum Einsatz kommt.In "Ein Mord wird angekündigt" wird sie mit drei schrulligen alten Tanten konfrontiert, die durch eine Announce in der Zeitung erfahren, dass ein solches Gewaltverbrechen in ihrem Haus stattfinden soll. Was sich bewahrheitet, denn nach einem Stromausfall liegt die Leiche eines Mannes im Wohnzimmer. Dann wird auch noch Tante Dora vergiftet.Miss Marple ist also gefordert. Und stößt bald auf Merkwürdiges.Die Premiere beginnt um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen gibt es am 29. September, 20 Uhr, 30. September, 16 und 20 Uhr, 1. und 8. Oktober, jeweils um 17 Uhr. Die Karten kosten zwischen 19 und 29 Euro für Aufführungen zwischen Montag und Donnerstag, 19 bis 36 Euro am Freitag und Sonnabend sowie 19 bis 34 Euro am Sonntag; Tickethotline:47 99 74 88.