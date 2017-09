Nicht nur Essen aus Afrika

Berlin: 1 Stralau |

Friedrichshain. Am 30. September und 1. Oktober findet im 1 Stralau, Alt Stralau 1, das dritte African Food Festival statt. An beiden Tagen gibt es Kulinarisches von Ägypten bis Uganda, aber nicht nur. Auch ein Designer-Markt und zum ersten Mal eine Art Messe mit Kunstwerken gehören zum Programm, ebenso wie Musik von Afrobeats über Hip-Hop bis Afrohouse. Geöffnet ist am Sonnabend von 12 bis 22, Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro. Freien Zugang haben Kinder bis zehn Jahre. tf