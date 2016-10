Odysseus für Kinder

Friedrichshain.

Die Abenteuer des antiken Helden Odysseus werden vom 4. bis 6. November im Radialsystem, Holzmarktstraße 33, als Oper für Familien mit Kindern gezeigt. Die Handlung folgt dem ursprünglichen Text, wurde aber teilweise auch neu interpretiert. Die Musik stammt sowohl von dem Barockkomponisten Claudio Monteverdi als auch von der zeitgenössischen Tonsetzerin Katia Tchemberdji. Auftreten werden die Taschenoper Lübeck und die Lautten Compagney Berlin. Das Werk eignet sich für Kinder ab sechs Jahre. Am 4. November gibt es um 10 Uhr eine Schulvorstellung. Die Karten kosten hier fünf Euro. Am 5. November beginnt die Aufführung um 16 Uhr, am 6. November um 11 und 16 Uhr. Vorbestellung unter28 87 88 588, E-Mail: ticket@radialsystem.de