Oper zum neuen Jahr

Friedrichshain.

Das Ensemble der Hauptstadtoper gastiert am Donnerstag, 12. Januar, zum Neujahrskonzert in der Studiobühne der Alten Feuerwache, Marchlewskistraße 6. Beginn ist um 19.30 Uhr, die Karten kosten 18, für Erwerbslose zehn Euro, Schüler und Studenten bezahlen acht Euro. Die Hauptstadtoper präsentiert Auszüge aus Opern und Operetten in Kammerspielmanier. Sie hat eine feste Spielstätte an der Landsberger Allee 61 und gastiert regelmäßig in der Studiobühne. Ticketreservierung unter36 44 44 66 oder per E-Mail an box@hauptstadtoper.de. Weitere Informationen gibt es unter: www.hauptstadtoper.de