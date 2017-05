Peer Kusmagk und Janni Hönscheid gehen in Serie bei RTL2!

BERLIN - Peer Kusmagk (41) und Janni Hönscheid (26) erwarten in den kommenden Wochen ihr erstes Baby. Die Schwangerschaft und Geburt des Berliner Paares wird man schon bald bei RTL2 sehen. Die Turteltauben drehen derzeit ihre eigene Doku-Soap.

Peer und Janni sind Nachfolger für die Lombardis

Für alle Leser, die zum ersten Mal vom Paar hören sollten. Peer Kusmagk war nicht nur RTL -Dschungelkönig 2011 in der 5. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Im vergangenen Jahr war er bei der Sendung "Adam & Eva" als nackter Single zu sehen. Ebenfalls unbekleidet nahm die Surferin Janni Hönscheid an der Show bei RTL teil. Und siehe da: Das Paar verliebte sich ohne Klamotten, zog sofort zusammen und erwartet in Kürze ein Baby. Beide leben in Berlin und wollen auch zu dritt in der Hauptstadt bleiben.Derzeit drehen Janni und Peer mit der RTL Mediengruppe für RTL2 eine Soap und lassen die Schwangerschaft dokumentieren. Auch die Geburt wird ein Thema in der Serie sein. Schwangerschaft, Geburt, Baby da - ja, es erinnert alles an die Lombardis, die lange Zeit für RTL2 ihr Leben und Schwangerschaft privat filmen ließen. Da das DSDS-Paar bereits getrennt ist, kommt es RTL2 ganz gelegen, dass sich neue Prominenz aus Berlin vor der Kamera zeigen möchte. Dann sind wir mal gespannt auf euch, liebe Janni und lieber Peer.