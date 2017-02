Pflege auf der Bühne

Friedrichshain.

Am Sonnabend, 11. Februar, gibt es in der Studiobühne der Allten Feuerwache, Marchlewskistraße 6, eine weitere Ausgabe des "Care Slams". Bei dieser Veranstaltung treten Pflegekräfte auf und berichten über ihre Berufserfahrungen. Das kann in witziger oder auch trauriger Performance passieren, soll aber auf jeden Fall einen Eindruck von der tägliche Arbeitssituation hinterlassen. Beginn ist um 19 Uhr, die Karten kosten zehn, ermäßigt acht Euro. Weitere Informationen unter21 23 97 34, Website: www.careslam.de