Pietro Lombardi fährt heute in die Bahnhofspassage Bernau!

BERLIN / BERNAU - Sänger Pietro Lombardi ist derzeit bei "Global Gladiators" auf ProSieben zu sehen und fährt heute nach Bernau. Die Stadt feiert derzeit das 26. Hussitenfest. Der 25-Jährige gibt heute dort ein kleines Konzert in der Bahnhofspassage. Kostenlos! Von Friedrichshain gelangt man mit dem RB24 ab Ostkreuz dorthin.

Auch Ex-Frau Sarah sang schon hier

Die Berliner, die ohnehin beim Mittelalterfest in Bernau bei Berlin sind, sollten auch bei Pietro Lombardi vorbei schauen. Der DSDS-Sieger ist heute,, in der. Dort singt erim Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags für seine Fans. Die Anhänger des 25-jährigen Sängers dürfen sich im Anschluss auf eine Autogrammstunde freuen.Pietro Lombardi hat sich kürzlich von seiner Ehefrau Sarah getrennt. Auch Frau Lombardi war bereits in der Bahnhofspassage Bernau zu Gast. Während der ProSieben-Show "Global Gladiators" sprach Pietro am vergangenen Donnerstag über das letzte halbe Jahr. Er sei von der Presse zerrissen worden und habe eine schwere Zeit hinter sich. Nun also tingelt er durch die Vororte von Berlin und will sich wieder auf seine Musik konzentrieren. Viel Glück, Pietro - und nachträglich alles Gute zum Geburtstag (9. Juni).