Pro7 "Schlag den Star": Amy Macdonald singt beim Lena-Duell!

BERLIN / KÖLN - Bevor Amy Macdonald sich auf den Weg zu "Schlag den Star" in Köln machte, schaute sie noch fix bei ihrer Plattenfirma Universal in Berlin vorbei. In wenigen Tagen geht die 29-Jährige auf ihre zweite Deutschlandtour.

Mit "Automatic" zum Lena-Duell

Hier geht die Amy Macdonald Tour weiter:

Klar will Universal Music da mal die Hände schütteln, wenn ihre schottische Songwriterin wieder im Lande ist. Bei der Plattenfirma ist man mächtig stolz auf Amy Macdonald. Ihre erste Tour im März war ein voller Erfolg; allerdings auch sofort ausverkauft. Viele Fans hatten somit nicht mehr die Möglichkeit, die 29-jährige Sängerin live zu erleben.Amy ist niemand, der gern in großen Stadien singt. Die Nähe zum Fan und Vertrautheit lassen ihre Musik viel besser wirken. Bevor es ab Juni deshalb auf zweite Deutschlandtour geht, wird sie heute noch für die ProSieben-Zuschauer singen. Amy Macdonald tritt bei Lena Gercke gegen Lena Meyer-Landrut in "Schlag den Star" auf. Dabei wird sie auch mit ihrer aktuellen Single "Automatic" das Lena-Duell musikalisch unterstützen.16.06.2017 Kiel, R.SH Bühne, Kieler Woche22.06.2017 Halle Westfalen, Gerry Weber Open, Radio NRW06.07.2017 Rudolstadt, Rudolstadt Festival09.07.2017 Freiburg, ZMF17.07.2017 Regensburg, Thurn & Taxis Schlossfestspiele18.07.2017 Winterbach, Zeltspektakel19.07.2017 Singen, Hohentwiel Festival23.07.2017 Karlsruhe, DAS FEST24.07.2017 Hamburg, Stadtpark25.07.2017 Bonn, KUNSTRASEN04.08.2017 Mainz, Zitadelle Open Air05.08.2017 Beverungen, Weserwiese Am Hakel06.08.2017 Uelzen, Almased Arena(Quelle Tourdaten: Universal Pressestelle)