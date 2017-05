RBB "Super.Markt": Moderatorin Janna Falkenstein holt Traumquoten!

BERLIN / POTSDAM - Der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) kann mit einem neuen Verbrauchermagazin punkten. Das Format "Super.Markt" fährt beachtliche Quoten ein.

Auch junge Leute schauten zu

Das dritte Programm für Berlin und Brandenburg ist seit Jahren Schlusslicht in der ARD. Es kommen kaum neue Zuschauer hinzu. Treu bleiben dem Sender vor allem die älteren SFB-Stammseher. Intendantin Patricia Schlesinger und Programmchef Jan Schulte-Kellinghaus haben daher große Veränderungen in den letzten Wochen angepackt. Ein erster Erfolg ist nun vorzuweisen: Der RBB trifft mit einem Verbrauchermagazin offensichtlich den Nerv der Berliner und Brandenburger.Die Sendung "Super.Markt", welche am Montag zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, erreichte einen richtig starken Marktanteil von 9,2 Prozent. Damit übertraf das Magazin die Durchschnittswerte des Senders bei weitem. Auch bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren konnte der RBB mit der Berliner Moderatorin Janna Falkenstein punkten. Bundesweit lag der Gesamtmarktanteil bei 1 Prozent. Das klingt wenig, ist aber für den Regionalsender ein Klasse Wert. Weiter so!