RTL "Adam sucht Eva": Martin Kesici und Elisa ziehen blank!

BERLIN - Nach Sängerin Melody Haase zieht es noch einen weiteren Berliner Musiker auf die Nacktinsel von RTL: Martin Kesici will die große Liebe bei "Adam sucht Eva" finden. Der 44-Jährige lässt die Hüllen mit der verrückten Elisa fallen, die ebenfalls aus der Hauptstadt kommt.

Wenn der Martin mit der Elisa...

Is dit nich der von Sat.1 damals? Korrekt! Der Musiker Martin Kesici war 2003 Gewinner der Casting-Show "Star Search" und eroberte mit seinem Nr.1-Hit "Angel of Berlin" sogar die Charts. Inzwischen ist ruhiger um den 44-Jährigen geworden. Denn Martin studierte Opernsänger und tritt vorrangig auf den Bühnen der Konzerthäuser auf. Seit vier Jahren ist Kesici nun schon Single und wagt sich jetzt ans Abenteuer "Adam sucht Eva" - splitterfasernackt! Damit ergänzt er die nackte Prominenz aus der Hauptstadt. Denn mit der 23-jährigen Melody Hasse ist Berlin bereits schon bei der freizügigen Singleshow vertreten.Und noch eine möchte die Hüllen fallen lassen. Aus der Hauptstadt ist als Dritte im Bunde auch Elisa angespült worden. Sie gehört zu den sogenannten nackten "Normalo"-Kandidaten. Die 29-Jährige fällt nicht nur mit ihren Piercings in Brust und Nase auf. Auch die Haarfarbe der Versicherungskauffrau ist ein echter Hingucker. Elisa ist schon seit sechs Jahren auf der Suche nach ihrem "Mister Right". Wir wollen ja nix verraten, aber der Martin steht ein wenig auf so schrille Frauen wie Elisa...