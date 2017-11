RTL "Adam sucht Eva": Melody trällert erstmal ein Lied!

BERLIN - Das geht ja schon lustig los: Am Samstag startet die Nacktshow "Adam sucht Eva". RTL schickt Promis und "Normalos" auf dem Tikehau Atoll in der Südsee. In Folge 1 lässt Berlinerin Melody Haase die Hüllen fallen. Die 23-Jährige singt dazu für die entkleideten Herren.

Das sind die Nackedeis aus Folge 1

Melody, mach' es wie Peer und Janni

Es zählt immer der erste Eindruck - und da lenken Klamotten nur ab. RTL lässt die Nackedeis wieder los. Sechs Singles suchen am Samstag in der 1. Folge von "Adam sucht Eva" die Liebe im Paradies. Nur eine scheint sich in der Show geirrt zu haben. Melody Haase stimmt bei der Ankunft einen Song an und singt splitternackt für Michael. Du, Melody, der 23-Jährige ist nicht DSDS-Poptitan Dieter Bohlen.Wer ist noch dabei? Patricia Blanco (46) hat schon ihre Kleider abgelegt. Die Reality-Darstellerin ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!") will nach zwei Jahren Durststrecke endlich ihren Mister Right treffen. Außerdem möchte Timur Ülker sein Glück finden. Der 28-Jährige Musiker und Schauspieler ("Köln 50667") findet, dass ein dreiviertel Jahr Single dasein reiche. Timur scheint schon ein Auge auf DSDS-Sternchen Melody Haase geworfen zu haben. Als "Normalo" schwimmt noch Beabrice zur Insel. Die 21-jährige Büroassistentin aus Grevenbroich wird begleitet von Konrad (31, KFZ-Mechatroniker aus Schalkau) und Michael (23, Produktionsmitarbeiter aus dem Saarland).Und ein bissel nehmen wir das Berliner Girl Melody in Schutz. Im Vorfeld hieß es, bestimmte Promis würden nur aus PR-Gründen bei der Show mitmachen. Stimmt ja gar nicht. Im letzten Jahr haben sich Peer Kusmagk aus Berlin Köpenick und Janni Hönscheid kennengelernt und ihre Liebe wurde mittlerweile durch das erste "Adam sucht Eva"-Baby Emil-Ocean gekrönt. Wer sagt denn, dass wir nicht auch unsere singende Schönheit Melody unter die Palme... äh Haube bekommen werden. Eben! Und jetzt dürft ihr euch lieben...