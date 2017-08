RTL "Das Supertalent": Dennis Mac Dao tanzt für Berlin

BERLIN / KÖLN - RTL drehte in diesem Jahr vor allem in Berlin für "Das Supertalent". Neben zahlreichen Bewerbern aus der Hauptstadt, sticht einer von uns ganz besonders hervor: Dennis Mac Dao - ein Contemporary-Tänzer. Er wird ab 16. September in der Show zu sehen sein.

... und dann mit Ballett für den Bohlen

Nazan Eckes schätzt Bruce und Dieter

Die Castings sind schon in Sack und Tüten. Vom 30. Juli bis zum 20. August produzierte RTL neben Bremen die aktuelle Staffel "Das Supertalent" in unserer Stadt. Das nutzen viele Berliner und ihre Besucher aus. Sie kamen in Scharen zum Theater am Potsdamer Platz, wo die Dreharbeiten stattfanden. Neben Szenekünstlern aus Friedrichshain-Kreuzberg, wollten schrille Typen aus allen Bezirken vor Dieter Bohlen ihr Talent beweisen. Auch Dennis Mac Dao trat vor den Poptitan.Er präsentierte einen "Contemporary dance". Besonderes Merkmal bei diesem Tanz sind häufig choreografische Elemente mit Ballett. Contemporary wird seit längerem auch schon bei RTL "Let's Dance" getanzt. So gesehen also etwas, was Bohlen bereits gesehen haben müsste. Allerdings sind dem Contemporary keine Grenzen gesetzt. Soloaufführungen lassen viel mehr Spielraum für einzigartige Bewegungen und Darbietungen. Dennis will die Jury umhauen.In den 14 Folgen hat neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell ein neues Jury-Mitglied Platz genommen. Es die Moderatorin Nazan Eckes. Und wie ist die Zusammenarbeit mit den beiden Männern? "Ich habe schon einige Talent-Shows mit Jury moderieren dürfen, nun freue ich mich selbst mal in der Jury zu sitzen – vor allem neben so geschätzten und witzigen Kollegen wie Dieter und Bruce", so Eckes. Die Moderatorin sei schon gespannt auf die vielen unterschiedlichen Talente.Weitere Informationen zur RTL-Show gibt es in einem Special HIER