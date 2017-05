RTL "Die Bachelorette" 2017: Berliner Schornsteinfeger will sie haben!

BERLIN / KÖLN - RTL setzt nach einer Pause die weibliche Variante vom Bachelor fort. Am 14. Juni hat "Die Bachelorette" die Rosen in der Hand und sucht den passenden Mann aus 20 Bewerbern. Unter den Alphamännchen: Schornsteinfeger Alexander aus Berlin!





Gerüchte: Jessica Paszka ist die Bachelorette

Über den Dächern Berlins ist er der Größte: Alex aus Berlin steht als Schornsteinfeger zudem für jede Menge Glück. Der 26-Jährige will das nun selbst als Kandidat bei "Die Bachelorette" finden. Die Herzensdame will Alex in der RTL-Show erobern. "Ich bin sicher nicht die schlechteste Wahl", sagt Alex selbstbewusst. Natürlich bist du das nicht. Daumen drücken für den heißen Typen aus der Hauptstadt!Sieben Folgen lang buhlen vermeintlich coole Kerle um eine heiß begehrte Frau und bekommen plötzlich weiche Knie, wenn sie die Rosen vergibt. Medien berichteten bereits im Vorfeld, dass die Bachelorette das Model Jessica Paszka sein soll. Die 27-Jährige war im vergangenen Jahr bei Promi Big Brother in SAT.1 dabei. RTL hat die Medienberichte bisher nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert.