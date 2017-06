RTL "Die Bachelorette": Alexander, rette uns vor diesem Schwachsinn!

BERLIN - Trashqueen Jessica Paszka sucht mittwochs bei RTL einen Mann fürs Leben. Das wird nicht klappen. Denn die diesjährige Staffel ist an Schwachsinnigkeit kaum zu toppen. Einzig Schornsteinfeger Alexander flirtet außerplanmäßig. Der 26-jährige Berliner balzt nicht wie die restlichen 16 Gockel.

Welches internationale Model denn?

Für die Liebe: Schal vom 1. FC Köln

Jetzt kommt Alex und zieht das Ding durch

Auf Krawall aus: RTL kündigt Pöbeleien an

Nee, ich habe nichts gegen Frau Paszka. Bis zuletzt habe ich an sie geglaubt und verteidigt, weil die 27-Jährige privat eigentlich ein dufter Mensch ist. Ich mag sie immer noch und wünsche ihr, dass sie unbeschadet durch die Staffel kommt. Doch bei RTL muss Jessica Sätze wie "Und, freust du dich auf den Abend?" aufsagen. Unglaubliche 18 mal fragte Jessi das zum Auftakt am Mittwochabend. Die Produktionsfirma Warner Bros. ITVP, die schon mit Fremdschäm-Formaten wie "Schwiegertochter gesucht" Menschen vorführte, überlässt auch bei "Die Bachelorette" nix dem Zufall.Brav hat Jessica Paszka nur hübsch auszusehen - brünett und gefügig, aber pronto! Die Typen mussten sich der Reihe nach als erfolgreiche Sixpack-Multitalente verkleidet vor der Bachelorette zum Deppen machen. Die Produktionsfirma scheint in den 90ern stehen geblieben zu sein und will uns echt noch vortäuschen, dass durchgecastete Boyband-Typen angesagt wären. Soviel Jules Mumm können Zuschauerinnen gar nicht bis zur ersten Werbepause picheln, um sich die Selbstdarsteller annehmbar schön zu saufen. Aber lustig war's ja trotzdem an einigen Stellen. "Ich bin auch ein internationales Model", gab Julian zu bedenken. Nie gesehen. Ja doch, Julian war der Mr. NRW 2015. Deshalb habe es auch nie in der Liebe geklappt. Sein ewiges Laster: Das schöne Aussehen! Jessica fragte brav nach: "Und, freust du dich auf den Abend?"Es stellte sich noch ein Trading-Marketing Manager vor. Laut Jessis Gesichtsausdruck wusste sie nicht, was das sein könnte. Sicherheitshalber lenkte sie gekonnt vom Thema ab: "Und, freust du dich auf den Abend?" Ein anderer Erfolgstyp, der noch bei Mutti wohnt, wolle sich selbstständig machen. Mit was, erfährt der Zuschauer nicht. Wahrscheinlich hat das Jobcenter gesagt: das oder eine Maßnahme. Aber er freute sich auf Nachfrage von Jessica so richtig auf den Abend. Warum gaukelt uns RTL ständig vor, dass wir es mit wunderschönen Erfolgstypen zu tun hätten, statt mit oberflächlichen Flachpfeiffen? Die Produktionsfirma wärmt den selben Stuss von vor zwei Jahren auf. Man schämt sich als Medienvertreter inzwischen dafür, dass die Branche den Zuschauer für völlig dämlich hält und Kandidaten lächerlich machen muss. So wie der junge Mann, der Jessica Paszka einen Schal vom 1. FC Köln schenkte. Das war pure Absicht! Die Kamera hält drauf, statt den Bewerber davon abzuhalten.Und auch Jessica stand da also wie doof und musste Demütigungen stundenlang ertragen. Im Interview sprach sie von "herzensguten Männern" und das sie "schon ganz aufgeregt" ist. Sicher, das hat sich Frau Paszka alles anders vorgestellt. Aber schlimmer war wohl, dass niemand - bis auf einen einzigen Kandidaten - sie erkannt hat. Das führt einem bitter den Marktwert vor Augen. Dabei stellte sich Jessica doch als "bekannte Person" vor. Und RTL blendete zum Beweis ein rotes Teppich-Archivvideo ein. Jessi war zuletzt in Sat.1 (Promi Big Brother 2016). Im TV-Zeitalter eine Ewigkeit her. Wir kennen Dich trotzdem, Jessica! Einzig ein Berliner Schornsteinfeger sorgte dafür, dass die Zuschauer bei diesem ganzen verlogenen Elend nicht vollends wegnickten. Alexander hat sich extra seinen Jahresurlaub genommen, damit er bei der TV-Sendung mitmachen kann. Nun, wo er denn schon mal da ist, kann man der Show auch auf's Dach steigen.Der Glücksbringer aus der Hauptstadt lief in der 1. Folge nicht nach Plan. Als die Bachelorette auf das Anwesen kam, packte Alexander kurzerhand Jessica an die Hand und bat sie ins Haus. Für einen Moment bekam Frau Paszka Wertschätzung. Das einzige Mal an diesem Abend. Mit Berliner Schnauze schmiss Alexander die Meute von Gockeln raus. Für RTL war der Moment zu schön. Nicht etwa, weil Jessica und Alex sich näher kamen. Papperlapap! Am ersten Tag entstanden dramatische Gesichter für den Schnitt, weil alle Alex dumm anschauten. Eifersucht, Drama, Neid - geile Sache! Spätestens hier wurde klar: Jessica ist nur Teil einer auf Krawall getrimmten Kuppelshow, dessen Schicksal von Frau Paszka den Machern am Allerwertesten vorbei geht. Für nächste Woche wurden bereits erste Pöbeleien der Männer angekündigt. Die Bachelorette muss dabei sexy aussehen. Alexander aus Berlin kann das nicht verhindern, nimmt den Schwachsinn aber wenigstens auf seine Art hops. Er verhohnepipelt seine Mitbewerber. Das ist nicht nett, aber noch das geringste Übel. Dass Alex sich dabei auch in Szene setzen will, wird dem frischgebackenen Onkel vielleicht dabei helfen, in der Hauptstadt neue Fans zu finden - und mit etwas Glück eine echte Liebe.