RTL "Die Bachelorette" im Playboy: Das ist alles nur PR!

BERLIN / KÖLN - Ganz zufällig zur laufenden Staffel von "Die Bachelorette", zieht Jessica Paszka zeitgleich im Playboy blank. Das wäre nicht mal schlimm, wenn die 27-Jährige nicht noch versuchen würde, sich dafür zu rechtfertigen.

Was für eine Ehre...

Die Po-Doku scheint vergessen

Muss die Bachelorette gehen?

Der Playboy nennt sie RTL-Star und stellt Bachelorette Jessica auf gleicher Stufe mit echten RTL-Größen wie Günther Jauch oder Sonja Zietlow. Nie war Zuschauerverarschung so offensichtlich wie im Fall von Frau Paszka. Die diesjährige TV-Staffel bleibt die reinste Katastrophe . Schnitte von gestellten Szenen, Dramatik wird mit Ausdrücken und Beleidigungen befeuert und die Bachelorette schaut immer wieder wie ein Honigkuchenpferd in die Kamera - ja, sie wünsche sich so sehr einen Partner.Den selben Dackelblick dann auch beim Playboyinterview. Die Fachzeitschrift hat sich schon lange darauf spezialisiert, Z-Promis aus Trashformaten nackig abzulichten - soviel PR freut den Sender und Verlag, der ohnehin mit sinkenden Auflagen zu kämpfen hat. "Für mich ist es eine Ehre im Playboy zu sein und ich hoffe, mein Partner ist stolz auf mich", sagte Jessi über ihre Entblößung. Mit Partner meint Jessica den Sieger aus der Liga der Testosteron-Schwachköpfe, die sich gegenseitig in "schwulen Anzügen" (Zitat Sebastian) für die Kamera bei RTL rund machen.Den Vogel schießt Jessica aber damit ab, dass sie das Playboy-Shooting tatsächlich als Selbstfindungstrip verkaufen will und nicht etwa, um Kohle zu machen. "Ich bin endlich an den Punkt, wo ich mich selbst gern habe." Ja, Jessica ist nun bereit, sich zu entblößen. So doll litt sie angeblich an ihren paar Kilos auf den Rippen und dem fehlenden Fett in den Po-Backen. Nun reicht's aber. Die 27-Jährige war es doch, die damals öffentlich ins Privatfernsehen zog, die Hosen runter und die Vergrößerung von ihrem Po filmen ließ. Das Statement zum Playboy-Shooting ist so unglaublich verlogen, dass sich einem die Fußnägel krümmen. Schornsteinfeger Alexander konnte dem Spuk bereits entfliehen. Der Berliner ist aus der TV-Show verbannt worden. Was für ein Glück für ihn.Nachher wird Jessica wieder Rosen verteilen. RTL lässt dramatisch in seiner Pressemitteilung verkündigen: "Heute wird jemand gehen müssen, von dem wir es nicht erwartet hätten." Ob es die Bachelorette sein wird? Schön wär's. Dann hätte der Blödsinn wenigstens vorzeitig ein Ende!